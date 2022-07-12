Косметическая сеть Lush закроет все магазины после 20 лет работы в РФ

Косметическая сеть Lush закроет все магазины после 20 лет работы в России. Как написали СМИ со ссылкой на консультантов на рынке торговой недвижимости, собственники бизнеса не смогли организовать поставки по параллельному импорту.

Известно, что товарные остатки распродадут через интернет-магазин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.