Новости последнего часа: в МО РФ сообщили о готовящейся на Украине провокации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Минобороны России сообщили, что украинские националисты планируют взорвать в Славянске здание с мирными жителями.

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал, что страна сможет начать импорт дизтоплива из России через два месяца.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что хлебозаводы в регионе обязали перейти на альтернативные источники энергии.

