Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 09:06

Мошенники начали размещать у храмов фейковые объявления о сборе пожертвований

Мошенники перед Пасхой начали размещать у храмов фейковые объявления о сборе пожертвований. Об этом РИА Новости сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Как правило, средства они предлагают направить в благотворительный фонд или в церковь. На объявлениях размещен QR-код, который ведет на фишинговый сайт. После перехода жертвы по нему аферисты получают доступ к аккаунту или персональным данным.

Ранее эксперт по информационной безопасности Илья Зуев рассказал, что мошенники начали создавать бот-фермы для атак на россиян. В этих сетях они применяют искусственный интеллект (ИИ), который непрерывно проверяет кнопки в банковских приложениях на наличие ошибок логики.

Для этого злоумышленники используют сим-боксы и множество сим-карт. Устройства начинают имитировать действия клиентов банка – заходят в приложения, меняют лимиты и пытаются совершать платежи.

Мошенники стали обманывать студентов, предлагая необременительную подработку

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика