Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 10:21

Происшествия

Неизвестный использовал страйкбольную гранату в поезде на западе Германии

Фото: 123RF.com/mirawonderland

Неизвестный использовал страйкбольную гранату в поезде дальнего следования в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия на западе Германии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на DPA.

Инцидент произошел вечером в четверг, 2 апреля. 20-летний немец в поезде, который ехал во Франкфурт-на-Майне, угрожал совершить нападения и бросил в проход вагона страйкбольную гранату.

В результате пострадали 12 человек. Они получили акустические травмы, а также легкие поверхностные повреждения кожи. В настоящий момент подозреваемый задержан, при нем был обнаружен нож. Какие мотивы были у мужчины – неизвестно.

Ранее в Хабаровске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Между ним и тремя прохожими произошел конфликт из-за "малозначительного повода", в ходе которого мужчина бросил в сторону своих обидчиков гранату. В результате взрыва никто не пострадал.

Читайте также


происшествиятранспортза рубежом

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика