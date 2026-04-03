Неизвестный использовал страйкбольную гранату в поезде на западе Германии

Неизвестный использовал страйкбольную гранату в поезде дальнего следования в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия на западе Германии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на DPA.

Инцидент произошел вечером в четверг, 2 апреля. 20-летний немец в поезде, который ехал во Франкфурт-на-Майне, угрожал совершить нападения и бросил в проход вагона страйкбольную гранату.

В результате пострадали 12 человек. Они получили акустические травмы, а также легкие поверхностные повреждения кожи. В настоящий момент подозреваемый задержан, при нем был обнаружен нож. Какие мотивы были у мужчины – неизвестно.

Ранее в Хабаровске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Между ним и тремя прохожими произошел конфликт из-за "малозначительного повода", в ходе которого мужчина бросил в сторону своих обидчиков гранату. В результате взрыва никто не пострадал.

