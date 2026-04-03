Трамваи задерживаются на Павелецкой площади

Задержка в движении трамваев фиксируется на участке от Павелецкой площади до Холодильного переулка. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Неполадки наблюдаются у рейсов, курсирующих по маршрутам № 1, 3, 38 и 39. В связи с этим было принято решение о корректировке путей следования общественного транспорта.

Департамент призвал пассажиров быть внимательными и ориентироваться на объявления водителей.

Ранее москвичам напомнили о временном изменении маршрутов трамваев у Курского вокзала и на улице Сергия Радонежского в субботу, 4 апреля. Меры связаны с проведением 21-го Весеннего парада трамваев.

В частности, с 12:00 до 18:00 рейсы № 2 будут следовать через Красноказарменную и Волочаевскую улицы вместо метро "Площадь Ильича" и улицы Сергия Радонежского. На фоне корректировок горожанам рекомендовали пользоваться метро или МЦД.