Кошачьего лемура изъяли из антикафе в Москве

Зоозащитники спасли самца кошачьего лемура из частного антикафе "Лемур-кафе Вася", где он неправомерно содержался, и перевезли его в Московский зоопарк, сообщила пресс-служба зоосада.В операции приняли участие сотрудники отдела спасения диких животных столичного зоопарка после инициированной департаментом природопользования и охраны окружающей среды и межрайонной Басманной прокуратурой проверки.

"Кошачьи лемуры включены в список СИТЕС как вид, находящийся под угрозой вымирания. Именно поэтому они требуют особого внимания и нашей защиты", – пояснили в учреждении.

Выяснилось, что в данном антикафе примата использовали для фотосессий с посетителями. При этом основной причиной изъятия стало отсутствие у владельца необходимых документов и условий содержания.

Перед перевозкой лемур прошел предварительный ветеринарный осмотр, а по прибытии его разместили во временный вольер для прохождения карантина и адаптации.

"Лемуру сразу был предложен первый прием пищи – аппетитные фрукты и овощи. Для него будет разработан индивидуальный план питания, соответствующий рациону, который полностью удовлетворяет видовые потребности этих животных. Самец хорошо перенес дорогу и сразу начал с любопытством осваивать свой многоуровневый вольер", – отметила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Она также призвала москвичей незамедлительно обращаться по номеру 112 в случае раскрытия других фактов незаконного содержания животных.

В свою очередь, пресс-служба столичной прокуратуры подтвердила изъятие самца, уточнив, что проверка была начата в связи с его незаконным содержанием в полувольных условиях. По результатам следственных мероприятий против владельца антикафе возбуждено административное дело.

"Дальнейшее содержание животного на контроле межрайонной природоохранной прокуратуры", – заключили в ведомстве.

Факт еще одного незаконного содержания диких животных в неподобающих условиях ранее был выявлен в поселке Мосрентген. Правоохранители обнаружили двух медведей, льва, львицу и гепарда, живущих в тесных вольерах без должного ухода и лечения.

В результате правоохранители задержали владельца домашнего зоопарка. Причем подозрение против него было выдвинуто в незаконном хранении огнестрельного оружия.