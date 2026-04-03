Причиной ЧП с поездом под Ульяновском стало ненадлежащее состояние полотна

Причиной схода вагонов поезда с рельсов в Ульяновской области стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Изъятые фрагменты полотна уже направлены для проведения криминалистической экспертизы.

Кроме того, на месте происшествия продолжает свою работу объединенная следственно-оперативная группа в составе представителей центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России и следственного управления СК по Ульяновской области.

7 вагонов пассажирского поезда сообщением Челябинск – Москва сошли с рельсов в Ульяновской области, недалеко от станции Бряндино. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В момент ЧП в электричке находилось 412 пассажиров. Всего пострадали 24 человека, включая 4 детей. В больницы региона доставили 18 человек. Остальные пассажиры эвакуированы с места схода с рельсов.