18 пострадавших при ЧП с поездом в Ульяновской области госпитализированы

В больницы Ульяновской области доставлены 18 пострадавших пассажиров поезда, вагоны которого сошли с рельсов, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он отметил, что состояние 2 человек оценивается как тяжелое. Остальные находятся в состоянии либо средней, либо легкой степени тяжести. Необходимая медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме.

Губернатор региона Алексей Русских, в свою очередь, добавил, что все пассажиры были оперативно эвакуированы с места схода с рельсов.

"Всего в поезде было 412 пассажиров. Сейчас всех оперативно эвакуировали, в том числе на автобусах", – написал он в своем канале в МАХ.

О сходе 7 вагонов пассажирского поезда № 302, следующего рейсом Челябинск – Москва, недалеко от станции Бряндино стало известно утром 3 апреля. По версии СМИ, причиной стал излом рельса. Сначала электричку начало трясти, после чего часть состава перевернулась.

Для устранения последствий катастрофы на место ЧП оперативно прибыли восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Кроме того, в работе были задействованы порядка 100 человек и 32 единицы специальной техники МЧС, а также 6 бригад скорой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Ульяновская транспортная прокуратура начала проверку.