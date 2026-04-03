03 апреля, 10:23

Музыкальная группа "Демо" находилась в сошедшем с рельсов в Ульяновской области поезде

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/lilzvezda

Участники музыкальной группы "Демо" оказались в числе пассажиров перевернувшегося в Ульяновской области поезда, следует из поста аккаунта коллектива в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Мы были в этом поезде!!! Все живы!" – говорится в публикации.

телеграм-канал "Любовь которая поет в ДЕМО"

Семь вагонов пассажирского поезда № 302 сообщением Челябинск – Москва сошли с рельсов утром 3 апреля. Инцидент недалеко от станции Бряндино. В этот момент в электричке находились 412 пассажиров. В числе пострадавших оказались 24 человека, в том числе 4 ребенка.

Уточнялось, что вагоны опрокинулись набок, и пассажирам пришлось выбираться из поезда через окна. В связи с ЧП глава РЖД Олег Белозеров сформировал оперативный штаб. Для ликвидации последствий были направлены восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Также к работам подключились более 100 человек и 32 единицы техники МЧС.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. В свою очередь, Ульяновская транспортная прокуратура инициировала проверку.

