Музыкальная группа "Демо" находилась в сошедшем с рельсов в Ульяновской области поезде

Участники музыкальной группы "Демо" оказались в числе пассажиров перевернувшегося в Ульяновской области поезда, следует из поста аккаунта коллектива в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Мы были в этом поезде!!! Все живы!" – говорится в публикации.



Семь вагонов пассажирского поезда № 302 сообщением Челябинск – Москва сошли с рельсов утром 3 апреля. Инцидент недалеко от станции Бряндино. В этот момент в электричке находились 412 пассажиров. В числе пострадавших оказались 24 человека, в том числе 4 ребенка.



Уточнялось, что вагоны опрокинулись набок, и пассажирам пришлось выбираться из поезда через окна. В связи с ЧП глава РЖД Олег Белозеров сформировал оперативный штаб. Для ликвидации последствий были направлены восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Также к работам подключились более 100 человек и 32 единицы техники МЧС.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. В свою очередь, Ульяновская транспортная прокуратура инициировала проверку.