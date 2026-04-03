Число пострадавших при сходе вагонов поезда в Ульяновской области возросло до 24, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

Представитель министерства подчеркнул, что пострадавших эвакуируют в больницы региона. Среди них 4 детей.

"Тяжелых нет, все, предварительно, в состоянии средней и легкой степени тяжести", – подчеркнул Кузнецов.

Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим.

7 вагонов пассажирского поезда № 302 сообщением Челябинск – Москва сошли с рельсов у станции Бряндино утром 3 апреля. В связи с ЧП был сформирован оперативный штаб.

Для ликвидации последствий на место выдвинулись восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Всего на месте аварии работают свыше 100 человек и 32 единицы техники МЧС.

По акту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Причины аварии устанавливаются.

