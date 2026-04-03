03 апреля, 09:17

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после схода вагонов поезда в Ульяновской области

Фото: телеграм-канал Readovka

Уголовное дело возбуждено после схода вагонов поезда в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Данная железнодорожная авария подпадает под статью 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта", уточнили в ведомстве.

Правоохранители уже приступили к комплексу мероприятий, направленных на выяснение всех деталей случившегося. В частности, проводится допрос свидетелей, также были назначены необходимые экспертизы.

О сходе 7 вагонов пассажирского поезда № 302 сообщением Челябинск – Москва у станции Бряндино стало известно утром 3 апреля. В этот момент в электричке находилось 415 пассажиров. Предварительно, никто не погиб, пострадали 7 человек, включая 1 ребенка.

В связи с ЧП был сформирован оперативный штаб. Для ликвидации последствий на место выдвинулись восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Часть вагонов предназначена для перевозки граждан. Всего на месте аварии работают более 100 человек и 32 единицы техники МЧС.

происшествиятранспортрегионы

