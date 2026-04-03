Погибших в результате схода вагонов поезда Челябинск – Москва предварительно нет

Погибших в результате схода вагонов пассажирского поезда Челябинск – Москва в Ульяновской области нет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно предварительной информации СМИ, всего в поезде находились 415 пассажиров. При этом достоверной информации о количестве пострадавших пока нет, заявил в своем видеообращении губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"В настоящий момент туда едут специалисты", – отметил Текслер в телеграм-канале.

Кроме того, на место ЧП были направлены вагоны для перевозки граждан на станцию Ульяновск, заявила пресс-служба РЖД. Ожидается, что на вокзале организуют пункт осмотра пассажиров для оказания медпомощи и их дальнейшей отправки по маршруту другими поездами с медицинским сопровождением.

В свою очередь, министр транспорта РФ Андрей Никитин получает всю оперативную информацию о происшествии от РЖД и властей Ульяновской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минтранса Николая Шестакова. По словам представитель ведомства, принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий инцидента.

Семь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов недалеко от станции Бряндино 3 апреля. Из-за этого движение на указанном участке пути временно прекращено. Для ликвидации последствий выдвинулись восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка.

Также на место ЧП направили одну бригаду медицины катастроф и две бригады скорой помощи. Инцидентом уже заинтересовались в местной транспортной прокуратуре, которая организовала соответствующую проверку. Кроме того, к станции Бряндино выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

