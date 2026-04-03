03 апреля, 08:22

Происшествия

Погибших в результате схода вагонов поезда Челябинск – Москва предварительно нет

Фото: телеграм-канал "Инсайд Ульяновск"

Погибших в результате схода вагонов пассажирского поезда Челябинск – Москва в Ульяновской области нет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно предварительной информации СМИ, всего в поезде находились 415 пассажиров. При этом достоверной информации о количестве пострадавших пока нет, заявил в своем видеообращении губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"В настоящий момент туда едут специалисты", – отметил Текслер в телеграм-канале.

Кроме того, на место ЧП были направлены вагоны для перевозки граждан на станцию Ульяновск, заявила пресс-служба РЖД. Ожидается, что на вокзале организуют пункт осмотра пассажиров для оказания медпомощи и их дальнейшей отправки по маршруту другими поездами с медицинским сопровождением.

В свою очередь, министр транспорта РФ Андрей Никитин получает всю оперативную информацию о происшествии от РЖД и властей Ульяновской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минтранса Николая Шестакова. По словам представитель ведомства, принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий инцидента.

Семь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов недалеко от станции Бряндино 3 апреля. Из-за этого движение на указанном участке пути временно прекращено. Для ликвидации последствий выдвинулись восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка.

Также на место ЧП направили одну бригаду медицины катастроф и две бригады скорой помощи. Инцидентом уже заинтересовались в местной транспортной прокуратуре, которая организовала соответствующую проверку. Кроме того, к станции Бряндино выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

