Ядовитых змей обнаружили у подростка в подмосковном Пушкине

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Сотрудники прокуратуры обнаружили ядовитых змей у подростка в городе Пушкине. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного ведомства.

Правоохранители провели проверку после поступления жалобы. Выяснилось, что 15-летний подросток, живущий с бабушкой и дедушкой в частном доме, содержал опасных экзотических змей в качестве питомцев. Среди них были габонская гадюка, песчаная эфа, кольчатая африканская и среднеазиатская кобры, укус которых может быть смертелен для человека.

В ведомстве подчеркнули, что содержать и разводить таких рептилий можно только при наличии соответствующего образования и специальной лицензии, которыми подросток и взрослые не обладают. Кроме того, у змей не было обнаружено ветеринарных паспортов и необходимых документов.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время приняты меры по изъятию рептилий. Они будут переданы в специализированную организацию. В ходе проверки будет дана оценка исполнению родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными.

Ранее сотрудники прокуратуры обнаружили 10-месячного тигренка в частном доме в Подмосковье. Сообщалось, что семья не предоставила документы, которые подтвердили бы законность владения диким животным. Позже его изъяли и передали в центр реабилитации диких животных.

