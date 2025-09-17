Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 12:12

Общество

Суд в Москве запретил продажу сервалов и жирафов через интернет

Фото: 123RF/musat

Тверской районный суд Москвы после вмешательства прокуратуры заблокировал интернет-ресурсы, через которые торговали животными. Об этом сообщает газета "Известия".

Под запрет подпали ресурсы по продаже африканских страусов, сервалов, жирафов и других экзотических животных.

Отмечается, что ресурсы с объявлениями о продаже были русскоязычными. Кроме того, на заблокированных сайтах покупатель мог выбрать животное и оформить доставку на дом.

Суд установил, что содержать таких зверей разрешено исключительно в зоопарках, цирках и зоосадах, где для них созданы подходящие условия – вольеры или искусственная среда обитания.

Ранее суд оштрафовал блогера Амирхана Магомедова, у которого изъяли льва по кличке Харис. СМИ в июле опубликовали информацию, согласно которой тот содержал на своем участке льва и плохо ухаживал за ним.

Сам Магомедов назвал сведения неправдой. По его мнению, на него могли пожаловаться соседи.

В Москве обнаружили львенка, незаконно содержавшегося в квартире

