Суд оштрафовал блогера Магомедова, у которого изъяли льва Хариса

Фото: телеграм-канал "Суды Югры"

Суд Ханты-Мансийского автономного округа назначил блогеру Амирхану Магомедову из Сургута, у которого изъяли льва по кличке Харис, административный штраф в размере 2 500 рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале региональных судов общей юрисдикции.

6 июля СМИ опубликовали информацию, согласно которой блогер содержал на своем участке льва и якобы плохо ухаживал за ним. Журналисты утверждали, что животное проживает в сарае, питается дешевым кошачьим кормом. Кроме того, СМИ писали, что по виду лев тощий и покрыт язвами.

Как рассказывал сам Магомедов РИА Новости, эти сведения являются неправдой. По его мнению, на него могли пожаловаться соседи.

Блогер отмечал, что месячные затраты на льва составляют около 170 тысяч рублей. У животного есть ветеринар, лев гуляет только на территории участка на поводке, указывал мужчина. Также он говорил, что язвы на теле Хариса отсутствуют, он питается мясом. Более того, блогер добавлял, что в марте решил поместить животное в зоопарк в Тюмени или Екатеринбурге.

"На заседание Магомедов не явился. Его действия суд квалифицировал по статье 8.35 КоАП РФ ("Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ")", – говорится в сообщении судебной инстанции.

Пресс-служба окружного управления МВД РФ подчеркнула, что проверка о возможном жестоком обращении со львом была завершена. В результате вынесено постановление об отказе в заведении уголовного дела, поскольку основания для этого отсутствуют.

Ранее в Окружном проезде Москвы нашли трехмесячного львенка. Тогда выяснилось, что у владельца не было никаких документов, которые бы подтверждали законность владения животным.

Самца льва изъяли и передали в специализированное учреждение, а прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств покупки животного. Позже его передали в парк "Земля прайда".

