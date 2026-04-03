Фото: 123RF.com/dondigidonn

ВСУ нанесли удар по школе-интернату в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул, что за сутки ЛНР несколько раз была подвергнута массированной атаке вражеских беспилотников. Под ударами оказались Ровеньки, Сватовский, Белокуракинский, Антрацитовский и Троицкий муниципальные округа.

В городском округе Ровеньки повреждения получил многоквартирный дом, а также коррекционная школа-интернат в поселке городского типа Кленовом.

"К счастью, это произошло во время каникул, детей там не было", – подчеркнул Пасечник.

В Сватове мужчина получил ранения рядом с местной больницей, а на выезде из города БПЛА ударил по легковому автомобилю, из-за чего пострадали водитель и пассажир.

Помимо этого, в Антрацитовском округе БПЛА ударили по железнодорожной инфраструктуре, повреждены автоцистерны. Во время тушения возникшего пожара произошла повторная атака, из-за чего пострадал сотрудник МЧС России по ЛНР. Он получил осколочное ранение и был госпитализирован, сейчас угрозы его жизни нет.

Также в ходе атаки получили повреждения жилые дома в Белокуракине и Троицком. Началось возгорание, были повреждены остекление и фасады. Однако МЧС оперативно отреагировали и ликвидировали огонь. В настоящий момент следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеской атаки.

"Местные власти держат ситуацию на контроле и оказывают необходимую помощь в ликвидации последствий. Желаю всем раненым скорейшего выздоровления!", – заключил глава региона.

Ранее 12 человек пострадали в результате украинских ударов по Белгородской области. Среди пострадавших 11-летняя девочка, получившая баротравму. Глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что им оказывается медпомощь.

