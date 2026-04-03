Российские железные дороги (РЖД) приступили к ликвидации последствий схода пассажирского поезда в Ульяновской области, следует из заявления пресс-службы компании.

Железнодорожникам предстоит заменить порядка 200 шпал, скрепления, а также восстановить 2 рельса, суммарная длина которых составляет 25 метров.

Мероприятия планируется завершить в кратчайшие сроки, после чего сразу же будет возобновлено движение поездов в районе ЧП.

О сходе 7 вагонов пассажирского поезда № 302, следующего рейсом Челябинск – Москва, недалеко от станции Бряндино стало известно утром 3 апреля. По версии СМИ, причиной стал излом рельса. Сначала электричку начало трясти, после чего часть состава перевернулась.

В этот момент по маршруту передвигались 412 пассажиров. В результате обошлось без погибших, однако 24 человека, включая 4 детей, получили травмы.

Для устранения последствий катастрофы на место ЧП оперативно прибыли восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Кроме того, в работе были задействованы порядка 100 человек и 32 единицы специальной техники МЧС, а также 6 бригад скорой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Ульяновская транспортная прокуратура начала проверку.