Одна из пострадавших в ДТП в Саратовской области детей находится в тяжелом состоянии

Фото: МАХ/"МВД 64"

Одна из пострадавших в результате ДТП с автобусом в Саратовской области детей находится в тяжелом состоянии. Всего травмы получили 7 несовершеннолетних пассажиров, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

В настоящий момент девочке проводят операцию. Кроме того, было организовано телемедицинское сопровождение со специалистами НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России.

Остальные дети находятся в состоянии средней степени тяжести, у них зафиксированы переломы. Сейчас их переводят на лечение в областную детскую больницу в Саратове.

Всего в автобусе находилось 23 ребенка, все они были доставлены в медучреждения. С ними работают психологи. Также обследование проходит 1 взрослый сопровождающий.

Авария произошла на 573-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов у села Новозахаркино Петровского района области. По предварительной информации, автобус Hyundai съехал с дороги и опрокинулся в кювет, когда водитель почувствовал себя плохо за рулем. В результате аварии он погиб.

