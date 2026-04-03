Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Саратовской области

Фото: МАХ/"МВД 64"

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту ДТП с автобусом в Саратовской области, сообщила пресс-служба СК РФ.

В рамках открытого производства к работе привлекли следователей и криминалистов. Они уже провели осмотр места ЧП и назначили необходимые судебные экспертизы.

В настоящее время продолжается комплекс мероприятий по выяснению всех деталей случившегося, включающий допрос свидетелей.

Об аварии на 573-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов у села Новозахаркино Петровского района стало известно утром 3 апреля. Автобус, перевозивший детей из Ершова на экскурсию в Пензу, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Причиной стало плохое самочувствие водителя.

Всего в салоне находились 23 ребенка и 2 взрослых. Травмы получили 7 несовершеннолетних, из которых 1 находится в тяжелом состоянии. Остальные дети получили переломы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

