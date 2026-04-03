Новости

Новости

03 апреля, 13:25

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Саратовской области

Фото: МАХ/"МВД 64"

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту ДТП с автобусом в Саратовской области, сообщила пресс-служба СК РФ.

В рамках открытого производства к работе привлекли следователей и криминалистов. Они уже провели осмотр места ЧП и назначили необходимые судебные экспертизы.

В настоящее время продолжается комплекс мероприятий по выяснению всех деталей случившегося, включающий допрос свидетелей.

Об аварии на 573-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов у села Новозахаркино Петровского района стало известно утром 3 апреля. Автобус, перевозивший детей из Ершова на экскурсию в Пензу, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Причиной стало плохое самочувствие водителя.

Всего в салоне находились 23 ребенка и 2 взрослых. Травмы получили 7 несовершеннолетних, из которых 1 находится в тяжелом состоянии. Остальные дети получили переломы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Новости регионов: автобус с детьми попал в аварию в Саратовской области

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

