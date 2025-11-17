Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве обнаружен нелегальный "зоопарк" с краснокнижными животными, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что проверка по обращению общественной организации была проведена с привлечением специалистов. В результате установлено, что мужчина экспонировал животных, которые занесены в Красную книгу России и охраняются конвенцией СИТЕС. Среди них – хамелеоны, гекконы, питоны и средиземноморская черепаха.

При этом животные содержались в ненадлежащих условиях. Им не обеспечили необходимый питьевой режим и питание, а также влажность и подходящую температуру. Специалисты указывают на то, что некоторые из животных находятся в критическом состоянии.

Документы, которые могли бы подтвердить законность владения питомцами и их ветеринарные осмотры, не были представлены. В отношении владельца возбудили дело об административном нарушении по статье "Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение".

В прокуратуре добавили, что животных изъяли и передали в Московский зоопарк.

Ранее сотрудники подмосковного ведомства обнаружили у подростка в городе Пушкине ядовитых змей. Среди них были габонская гадюка, песчаная эфа, кольчатая африканская и среднеазиатская кобры, укус которых может быть смертелен для человека.

Однако для того, чтобы содержать и разводить таких рептилий, необходимо соответствующее образование и специальная лицензия, которыми подросток и взрослые из Пушкина не обладали. Помимо этого, у змей не было обнаружено ветеринарных паспортов и необходимых документов.

