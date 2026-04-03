Дети из РФ до 14 лет смогут посещать Абхазию по свидетельству о рождении

Дети в возрасте до 14 лет по-прежнему смогут выезжать из России в Абхазию по свидетельству о рождении. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пленарном заседании форума "Абхазия – инвестиции в будущее".

По его словам, такую возможность Владимир Путин сохранил на 2026–2027 годы. По мнению Кириенко, это поможет увеличить туристический поток.

С 20 января въезд в Россию и выезд за границу несовершеннолетних граждан стал возможен только по загранпаспорту. При этом дети старше 14 лет и взрослые граждане могут по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.

Позднее Российский союз туриндустрии (РСТ) призвал сохранить прежний порядок въезда для детей в Абхазию и Белоруссию. Там указали, что некоторые туристы с детьми могут не успеть оформить документы к уже запланированным поездкам.

