02 апреля, 11:35

Транспорт

Маршруты трамваев изменятся у Курского вокзала и на улице Сергия Радонежского 4 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко​

Маршруты трамваев у Курского вокзала и на улице Сергия Радонежского временно изменятся в субботу, 4 апреля. Об этом предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Как пояснил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, изменения связаны с проведением в столице 21-го Весеннего парада трамваев. В этот день жители и гости города смогут увидеть 16 вагонов разных поколений, которые проедут по столичным улицам.

Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

С 08:00 до 12:00 вместо Курского вокзала трамваи проследуют:

  • № 2 – от 3-й Владимирской улицы до метро "Авиамоторная";
  • № 4 – от метро "Бульвар Рокоссовского" до Лефортовского моста;
  • № 32 – от метро "Партизанская" через Андроньевскую площадь и Абельмановскую Заставу до метро "Пролетарская".

С 12:00 до 18:00 трамваи маршрута № 2 будут следовать через Красноказарменную и Волочаевскую улицы вместо метро "Площадь Ильича" и улицы Сергия Радонежского.

Пассажиров призвали пересесть на метро и МЦД. В районе шоссе Энтузиастов лучше воспользоваться трамваями № 12, 38 и 46, а также автобусом м6.

Парад трамваев начнется в субботу в 11:30. Колонна, состоящая из 16 исторических вагонов разных эпох, проедет по маршруту от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского.

После этого гости смогут посетить выставку исторической техники. Их ждут интерактивные зоны в духе 1930-х годов, показ костюмов работников трамвайного комплекса, фотозоны, детские площадки, мастер-классы и игры.

транспортгород

