Депутат ГД Панеш: при переезде в другой регион размер пенсии может измениться

При переезде пенсионера из одного региона в другой размер пенсии может измениться, рассказал RT депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он объяснил, что первая причина, из-за которой может измениться выплата, – это районный коэффициент. Например, в районах Крайнего Севера к фиксированной выплате страховой пенсии применяется повышающий коэффициент. Соответственно, если человек переезжает в такой регион, пенсия увеличивается, а если уезжает из него – уменьшается.

Помимо этого, на размер пенсии влияет региональный прожиточный минимум. Если общая сумма материального обеспечения пенсионера ниже установленного в регионе минимума, ему назначается социальная доплата. Таким образом, при переезде в регион, где прожиточный минимум выше, доплата увеличится, и наоборот.

Однако Панеш подчеркнул, что базовая страховая пенсия, которая рассчитывается по индивидуальным коэффициентам и стажу, не меняется при переезде. Речь идет об изменении надбавок.

"Пенсионер обязан уведомить Социальный фонд о смене места жительства. Без этого пенсия продолжит выплачиваться по старому адресу, а выплатное (пенсионное) дело останется в прежнем отделении фонда", – отметил депутат.

Кроме того, по новому месту жительства стоит заранее проконсультироваться в отделении Социального фонда. Это поможет узнать о размере прожиточного минимума, наличии коэффициента и перечне документов, которые потребуются.

После переезда и получения новой регистрации нужно обратиться в территориальный орган Социального фонда по новому месту жительства или в МФЦ с заявлением о доставке пенсии. Нужно указать новый адрес и сделать отметку о запросе выплатного дела. Это также можно сделать через портал "Госуслуги".

Кроме того, если пенсионер получает региональные льготы или субсидии на оплату ЖКХ, нужно уведомить о переезде органы социальной защиты.

"При переезде в другой регион субсидия на оплату ЖКУ прекращается, и право на нее нужно подтверждать заново по новому месту жительства. Также стоит уведомить управляющую компанию или ресурсоснабжающие организации, чтобы квитанции направлялись по новому адресу", – заключил Панеш.

Ранее сообщалось, что максимальный возможный размер страховой пенсии – 67 тысяч рублей. Чтобы получать такую пенсию, необходимо набрать 400 пенсионных баллов. То есть нужно иметь 40 лет стажа и зарплату, превышающую 250 тысяч рублей в месяц.

