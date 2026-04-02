Песков заявил, что ему неизвестно о поручении Путина об ограничении VPN

Кремлю неизвестно, чтобы Владимир Путин давал какое-либо поручение об ограничении работы VPN-сервисов в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне ничего неизвестно о таком поручении", – отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Минцифры РФ Максут Шадаев провел совещания с представителями крупных операторов связи, а также цифровых платформ и интернет-ретейла. Во время встреч министр якобы попросил принять меры против использования клиентами средств обхода блокировок.

Например, утверждалось, что операторам связи предложили ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Предположительно, такая опция должна появиться до 1 мая.

Позже в Госдуме рассказали, что парламентарии никогда не обсуждали полный запрет VPN-сервисов и введение ответственности за их использование. В думском комитете по информполитике отмечали, что штрафовать за VPN нужно, только если такие сервисы используются для совершения преступлений.

В Минцифры также добавили, что ведомство категорически против введения административной ответственности за использование VPN-сервисов. Поэтому обсуждаемые меры по работе VPN-сервисов являются "сложным компромиссом".

