Магнитная буря может обрушиться на Землю 2 апреля

Магнитная буря уровня G1–G2 может обрушиться на Землю уже в ближайшие часы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Геомагнитные возмущения, зафиксированные учеными, связаны с корональной дырой на Солнце.

"На Землю явно действует корональная дыра: все параметры солнечного ветра меняются просто как по учебнику", – подчеркнули исследователи.

В настоящее время вспышечная активность звезды остается умеренной, однако существует вероятность ее увеличения, поскольку в центр видимой части солнечного диска с Земли вышла крупная группа пятен.

Именно в этой области в конце марта произошла первая за два месяца вспышка максимального класса X, напомнили в лаборатории.

Ранее ученые сообщили о "потерявшемся" гигантском облаке плазмы между Солнцем и Землей. Материя была выброшена звездой во время мощной вспышки, которая продолжалась 49 минут. Размер потери составил примерно несколько десятков миллионов километров.

Как позже пояснил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров, облако плазмы не потерялось, а пролетело мимо Земли. По его словам, ошибка в изначальных оценках выброса произошла из-за трудностей точного анализа.