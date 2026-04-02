Новости

Новости

02 апреля, 12:54

Наука

Магнитная буря может обрушиться на Землю 2 апреля

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Магнитная буря уровня G1–G2 может обрушиться на Землю уже в ближайшие часы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Геомагнитные возмущения, зафиксированные учеными, связаны с корональной дырой на Солнце.

"На Землю явно действует корональная дыра: все параметры солнечного ветра меняются просто как по учебнику", – подчеркнули исследователи.

В настоящее время вспышечная активность звезды остается умеренной, однако существует вероятность ее увеличения, поскольку в центр видимой части солнечного диска с Земли вышла крупная группа пятен.

Именно в этой области в конце марта произошла первая за два месяца вспышка максимального класса X, напомнили в лаборатории.

Ранее ученые сообщили о "потерявшемся" гигантском облаке плазмы между Солнцем и Землей. Материя была выброшена звездой во время мощной вспышки, которая продолжалась 49 минут. Размер потери составил примерно несколько десятков миллионов километров.

Как позже пояснил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров, облако плазмы не потерялось, а пролетело мимо Земли. По его словам, ошибка в изначальных оценках выброса произошла из-за трудностей точного анализа.

Читайте также


наука

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

