ВДНХ впервые примет фестиваль VK Fest, который будет проходить 18 и 19 июля в Москве. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Пространство площадью 325 гектаров с историческими павильонами, аллеями и зелеными зонами позволит по-новому выстроить логику мероприятия: расширить число тематических зон, создать дополнительные места отдыха и сделать перемещение между площадками более удобным.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова отметила, что проведение фестиваля на ВДНХ – это не просто смена площадки, а большие перемены. Благодаря ландшафту территории на мероприятии будет больше тематических пространств и зон отдыха.

Особое внимание в этом году уделено развитию семейного направления. На территории выставочного комплекса будут отдельные пространства для гостей с детьми. Для малышей подготовят игровые и познавательные активности, а для ребят постарше – более вовлекающие формы с учетом интересов. Все зоны соединит идея совместного отдыха, рассказали в пресс-службе.

VK Fest сохранит привычную структуру с несколькими сценами и насыщенной программой, однако в этом году ее дополнят новые артисты, форматы и активности. Более того, фестиваль представит обновленный фирменный стиль, который отражает рост и развитие проекта.

