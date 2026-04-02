02 апреля, 13:25

Культура

ВДНХ впервые примет фестиваль VK Fest

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

ВДНХ впервые примет фестиваль VK Fest, который будет проходить 18 и 19 июля в Москве. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Пространство площадью 325 гектаров с историческими павильонами, аллеями и зелеными зонами позволит по-новому выстроить логику мероприятия: расширить число тематических зон, создать дополнительные места отдыха и сделать перемещение между площадками более удобным.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова отметила, что проведение фестиваля на ВДНХ – это не просто смена площадки, а большие перемены. Благодаря ландшафту территории на мероприятии будет больше тематических пространств и зон отдыха.

Особое внимание в этом году уделено развитию семейного направления. На территории выставочного комплекса будут отдельные пространства для гостей с детьми. Для малышей подготовят игровые и познавательные активности, а для ребят постарше – более вовлекающие формы с учетом интересов. Все зоны соединит идея совместного отдыха, рассказали в пресс-службе.

VK Fest сохранит привычную структуру с несколькими сценами и насыщенной программой, однако в этом году ее дополнят новые артисты, форматы и активности. Более того, фестиваль представит обновленный фирменный стиль, который отражает рост и развитие проекта.

Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль "Солома" во второй раз пройдет в кинопарке "Москино". Гости услышат знакомых артистов и увидят новых талантливых исполнителей, поучаствуют в постановочных съемках и мастер-классах. Мероприятия запланированы на 27–28 июня.

Фестиваль "Пасхальный дар" стартует в Москве 11 апреля

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

