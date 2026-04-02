Депутат ГД Саблин сообщил о включении в программу реконструкции всех мостов в Бекасове

Все пять автомобильных мостов, расположенных в районе Бекасово, были включены в городскую программу "Развитие транспортной системы". Их ремонт намечен на 2026 год, сообщил Герой России, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин.

Соответствующие мероприятия затронут сооружения в Кузнецове, Игнатове, Белоусове и Рудневе. Как напомнил парламентарий, местные жители давно ждали решения вопросов безопасного и удобного проезда.

"Нам удалось отстоять включение в программу. <...> Это принципиальный результат, потому что именно эти инженерные объекты чаще всего звучали в наказах жителей при формировании в Москве "Народной программы" партии "Единая Россия", – поделился он.

Согласно плану, реконструкция моста в Рудневе будет завершена в конце августа. Подрядная организация уже приступила к подготовительным работам. Остальные четыре моста, в свою очередь, находятся на стадии проектирования или проходят государственную экспертизу.

По уточнению Саблина, работы будут проводиться поэтапно. Сначала специалисты установят временный мост для обеспечения бесперебойного движения. Следующим шагом значится ремонт основного сооружения и обновление уличного освещения.

Ранее на северо-западе Москвы началось проектирование нового пешеходного моста длиной около 205 метров через реку Сходню. Проект затронет территории площадью 17,02 гектара в районе Покровское-Стрешнево.

Сооружение станет частью непрерывного пешеходного маршрута по набережным Москвы-реки от 68-го километра МКАД до Владимирского храма. Оно также упростит доступ к объектам, включая спортивные, и избавит москвичей от необходимости совершать длинные обходы.