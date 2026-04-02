02 апреля, 14:09

Экономика

Курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 13 марта

Расчетный курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 13 марта. Это следует из данных торгов.

Согласно информации, к 13:52 по московскому времени американская валюта снизилась на 38 копеек и составила 79,99 рубля.

В марте курс доллара превысил 85 рублей впервые с 12 сентября 2025 года. Он вырос на 1,20 рубля, до 85,5 рубля.

Кроме того, расчетный курс евро впервые с 12 сентября прошлого года превысил отметку в 100 рублей. Однако немногим позже он снизился до 98 рублей.

При этом глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала преждевременными разговоры об ослаблении рубля. По ее словам, это происходит, однако рубль колеблется в приемлемом диапазоне на уровне 2025 года.

"Деньги 24": внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей

Читайте также


экономика

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

