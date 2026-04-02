Расчетный курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 13 марта. Это следует из данных торгов.

Согласно информации, к 13:52 по московскому времени американская валюта снизилась на 38 копеек и составила 79,99 рубля.

В марте курс доллара превысил 85 рублей впервые с 12 сентября 2025 года. Он вырос на 1,20 рубля, до 85,5 рубля.

Кроме того, расчетный курс евро впервые с 12 сентября прошлого года превысил отметку в 100 рублей. Однако немногим позже он снизился до 98 рублей.

При этом глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала преждевременными разговоры об ослаблении рубля. По ее словам, это происходит, однако рубль колеблется в приемлемом диапазоне на уровне 2025 года.

