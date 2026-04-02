The Guardian: смерть старейшей в мире черепахи была подделана ради криптомошенничества

Смерть старейшей 194-летней гигантской черепахи по кличке Джонатан, появившейся на свет еще до того, как королева Виктория взошла на престол, была подделана ради криптомошенничества, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, фальшивую новость распространили крупнейшие мировые СМИ, включая BBC, Daily Mail и USA Today. Все началось с поста в социальной сети X, опубликованного от имени Джо Холлинса, который представился ветеринаром, ухаживающим за Джонатаном.

"С разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый Джонатан… сегодня мирно ушел из жизни на острове Святой Елены. Как его ветеринару на протяжении многих лет, для меня было честью заботиться о нем", – говорилось в публикации.

Эта запись набрала 2 миллиона просмотров, и СМИ расценили эту информацию как достоверную. Однако проверка The Guardian показала, что аккаунт был зарегистрирован в Бразилии.

Настоящий ветеринар, который не пользуется платформой X, заявил, что Джонатан жив и здоров, и предупредил, что от его имени действуют аферисты. Тем временем, пока BBC публиковало некролог, который впоследствии отозвало, мошенники уже собирали криптодонаты.

Джонатан – это сейшельская гигантская черепаха, признанная старейшим сухопутным животным в мире. С 1882 года он проживает в резиденции губернатора острова Святой Елены. Губернатор Найджел Филлипс, получив сообщения о смерти черепахи вечером, лично обошел территорию и обнаружил Джонатана спящим под деревом.

Ранее сообщалось, что хакеры могут взломать умные кормушки для домашних животных и следить через них за россиянами. Также, взломав кормушку, специалисты могут создать ботнет – это несколько захваченных гаджетов, которые применяются для DDoS-атак или майнинга криптовалют.