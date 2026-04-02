Fox News: "пожарный года" в США несколько десятков раз изнасиловал девочку-подростка

Фото: depositphotos/alexraths

"Пожарный года" в США десятки раз изнасиловал девочку-подростка, сообщает Fox News.

Полиция округа Хау получила информацию об обвинениях в адрес членов пожарной службы города со стороны несовершеннолетней потерпевшей в мае 2025 года. После расследования, в котором принимал участие департамент общественной безопасности Техаса, были арестованы трое подозреваемых.

Каждому предъявили обвинения в нескольких сексуальных преступлениях, связанных с детьми. Среди них – Дэвид Перес-Гласс, который получал звание "пожарный года".

По версии следствия, он принуждал жертву к сексу с января 2022 года по январь 2023-го, когда они находились вместе на пожарной станции. Он якобы заявил девочке, что "изнасилует ее и сделает что-то с ее родителями", а также "убьет ее", если она расскажет об их отношениях.

По словам потерпевшей, после того как ей исполнилось 17 лет, Перес-Гласс заявил, что больше не хочет продолжать с ней отношения, так как она достигла "законного возраста".

Ранее в Малайзии 32-летний продавец похитил двух девочек 6 и 8 лет, потому что мечтал о дочерях. По данным СМИ, дети пробыли с мужчиной весь день, а вечером он вернул их в то место, откуда забрал. Сотрудники полиции в тот же день арестовали мужчину.

Как пояснил сам задержанный, у него есть 2 сына, но он очень хочет дочерей. Поэтому мужчина решил исполнить свою мечту, похитив девочек. В результате он был признан виновным в похищении и приговорен судом к 2 годам тюрьмы и штрафу в размере 440 долларов.

