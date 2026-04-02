New Vision: мужчина убил мачете четверых детей в детсаду в Уганде

Как минимум четыре ребенка погибли при нападении мужчины с мачете на детский сад в пригороде Кампалы, столицы Уганды. Об этом сообщает газета New Vision.

По данным СМИ, мужчина средних лет с оружием проник на территорию дошкольного учреждения, ворвался в одно из помещений и напал на детей. Злоумышленника обезвредили охранники.

Как рассказали журналисты, местные жители хотели устроить над ним самосуд, однако в ситуацию вмешалась полиция, которая задержала нападавшего.

Газета Monitor написала, что мужчина представился родителем, чтобы попасть в детсад. По ее информации, жертвами атаки стали дети в возрасте 2–3 лет. Мотивы задержанного пока не установлены.

Ранее несколько человек пострадали после нападения с ножом в городе Золинген на западе ФРГ. СМИ писали, что на месте работали полицейские и врачи. Также сообщалось о задержании одного человека, других подробностей журналисты не привели.