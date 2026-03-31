В Праге задержали подозреваемого в нападении на Русский дом

Фото: x.com/PolicieCZ

В Праге задержан подозреваемый в нападении на Русский дом. Он планировал преступление в течение года, начиная с лета 2025-го, сообщил ТАСС глава центра Игорь Гиренко.

"Он является иностранцем", – добавил собеседник агентства.

Как уточнила в соцсети X пресс-служба чешской полиции, злоумышленник сам сдался властям и признал вину.

Инцидент произошел в четверг, 26 марта. Неизвестный забросал здание Русского дома бутылками с зажигательной смесью. При этом три из шести бутылок не взорвались. Преступнику удалось скрыться.

МИД РФ отреагировало на происшествие, выразив протест послу Чехии. Москва потребовала от Праги провести оперативное и компетентное расследование.