Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 14:15

Происшествия

"Арктик метагаз" сорвался с буксира и дрейфует в Средиземном море

Фото: 123RF.com/astemmer

Российский газовоз "Арктик Метагаз", поврежденный в результате нападения, сорвался с буксира и дрейфует в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба управления портов Ливии.

По данным ведомства, буксировка была прервана в 04:00 по местному времени 2 апреля из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных циклоном. В результате танкер вышел из-под контроля и не смог осуществить повторную швартовку.

Управление предоставило координаты местоположения газовоза в Средиземном море и призвало другие суда избегать приближения к нему.

"Арктик Метагаз", следовавшее из Мурманска в Китай с грузом сжиженного газа, было атаковано с использованием не менее двух беспилотников и трех безэкипажных катеров с взрывными устройствами у берегов Мальты 3 марта. В результате ударов судно получило серьезные повреждения, произошла детонация газа.

В этот момент на борту находились 30 членов экипажа, среди которых все являются гражданами России. Пострадавших эвакуировали, двое моряков проходят лечение. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о международном терроризме.

Позднее танкер дрейфовал в южной части Средиземного моря и приближался к территориальным водам Ливии. Национальная нефтяная корпорация страны задействовала египетский буксир Mardave к транспортировке газовоза. Во время операции несколько раз происходил разрыв буксировочного троса.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика