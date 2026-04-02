"Арктик метагаз" сорвался с буксира и дрейфует в Средиземном море

Российский газовоз "Арктик Метагаз", поврежденный в результате нападения, сорвался с буксира и дрейфует в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба управления портов Ливии.

По данным ведомства, буксировка была прервана в 04:00 по местному времени 2 апреля из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных циклоном. В результате танкер вышел из-под контроля и не смог осуществить повторную швартовку.

Управление предоставило координаты местоположения газовоза в Средиземном море и призвало другие суда избегать приближения к нему.

"Арктик Метагаз", следовавшее из Мурманска в Китай с грузом сжиженного газа, было атаковано с использованием не менее двух беспилотников и трех безэкипажных катеров с взрывными устройствами у берегов Мальты 3 марта. В результате ударов судно получило серьезные повреждения, произошла детонация газа.

В этот момент на борту находились 30 членов экипажа, среди которых все являются гражданами России. Пострадавших эвакуировали, двое моряков проходят лечение. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о международном терроризме.

Позднее танкер дрейфовал в южной части Средиземного моря и приближался к территориальным водам Ливии. Национальная нефтяная корпорация страны задействовала египетский буксир Mardave к транспортировке газовоза. Во время операции несколько раз происходил разрыв буксировочного троса.