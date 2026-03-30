Египетское судно буксирует поврежденный российский газовоз "Арктик метагаз"

Египетский буксир Mardave, задействованный по поручению ливийской Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation), ведет операцию по транспортировке поврежденного российского газовоза "Арктик метагаз". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям Ливии, занимающегося инцидентом с судном.

Как сообщил представитель ведомства Халед Гулам, газовоз находится примерно в 62 морских милях от побережья (примерно 114,5 километра. – Прим. ред.). По его словам, операция проходит в сложных условиях, так как из-за непогоды ранее произошел разрыв буксировочного троса.

Несмотря на это, работы продолжаются, однако остаются технически сложными.

Ливийская сторона поддерживает контакт с Россией по ситуации вокруг судна. Также National Oil Corporation прорабатывает соглашение с международной компанией для откачки газа и нефти с поврежденного танкера.

3 марта у берегов Мальты судно, следовавшее из Мурманска в Китай с грузом сжиженного газа, было атаковано с использованием не менее двух беспилотников и трех безэкипажных катеров с взрывными устройствами. В результате ударов судно получило серьезные повреждения, произошла детонация газа.

Газовоз дрейфовал в южной части Средиземного моря и приближался к территориальным водам Ливии. На его борту находились 30 членов экипажа, среди которых все являются гражданами России. Пострадавших эвакуировали, двое моряков проходят лечение. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о международном терроризме.