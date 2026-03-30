Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера стал чемпионом бодибилдинга

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/joebaena

Внебрачный сын актера и бодибилдера Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэн одержал первую крупную победу в бодибилдинге. Об этом Баэн сообщил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)

Баэн занял несколько первых мест на соревнованиях NPC Natural Colorado State, в том числе в мужском открытом классе бодибилдинга в тяжелом весе, а также в классическом бодибилдинге, включая категорию для новичков. Спортсмен поделился эмоциями в соцсети, подписав снимок фразой: "Миссия выполнена!".

Помимо этого, Баэн опубликовал в Instagram кадры с турнира, на которых он демонстрирует свою физическую форму. По его словам, он придерживается принципа, согласно которому "нужно шокировать мышцы".

Шварценеггер, в свою очередь, следит за успехами сына. Например, в Сети появились кадры, на которых актер наблюдает за его тренировками во время работы с тяжелыми весами.

