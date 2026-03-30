30 марта, 16:45

Спорт

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера стал чемпионом бодибилдинга

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/joebaena

Внебрачный сын актера и бодибилдера Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэн одержал первую крупную победу в бодибилдинге. Об этом Баэн сообщил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)

Баэн занял несколько первых мест на соревнованиях NPC Natural Colorado State, в том числе в мужском открытом классе бодибилдинга в тяжелом весе, а также в классическом бодибилдинге, включая категорию для новичков. Спортсмен поделился эмоциями в соцсети, подписав снимок фразой: "Миссия выполнена!".

Помимо этого, Баэн опубликовал в Instagram кадры с турнира, на которых он демонстрирует свою физическую форму. По его словам, он придерживается принципа, согласно которому "нужно шокировать мышцы".

Шварценеггер, в свою очередь, следит за успехами сына. Например, в Сети появились кадры, на которых актер наблюдает за его тренировками во время работы с тяжелыми весами.

Ранее сообщалось, что актер Александр Ильин – младший, который прославился благодаря роли в сериале "Интерны", стал отцом в третий раз. Его супруга Юлия Мартынова опубликовала снимки, сделанные в тот момент, когда она ожидала появления на свет девочки.

Читайте также


спорт

Главное

Смогут ли россияне работать по 12 часов 6 дней в неделю?

12-часовой рабочий день может подойти только тем, кто имеет высокое качество жизни

Однако переход на шестидневку с 12-часовым рабочим днем полностью противоречит ТК

Читать
закрыть

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

