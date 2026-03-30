Ондатру заметили в национальном парке "Лосиный остров"

Ондатра появилась на Верхнеяузских болотах в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

В нацпарке отметили, что она поселилась на Чугунном мосту.

"Помните милую ондатру с Понтонной тропы, о которой мы рассказывали в прошлом году? Наша новая красавица очень похожа на жительницу "Понтонки", – подчеркивается в сообщении.

В "Лосином острове" указали, что животное уже начало осваивать новую территорию.

Ранее в московской части нацпарка установили дуплянки – искусственные домики для летучих мышей. Их развесили в местах, где животным не хватает естественных укрытий.

Предполагается, что дуплянки в "Лосином острове" станут постоянным домом для летучих мышей и помогут поддержать их численность. Однако животные туда заселятся не сразу, так как они недоверчиво относятся к новым объектам.

