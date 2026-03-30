30 марта, 17:38

Транспорт

Фестиваль "Мотовесна" пройдет в Москве с 2 по 5 апреля

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Фестиваль "Мотовесна 2026" пройдет в конгрессно-выставочном центре "Патриот ЭКСПО" с 2 по 5 апреля. В честь 10-летия проекта для гостей подготовили насыщенную программу, сообщил столичный Дептранс в своем канале в МАХ.

Посетителей приглашают посетить демонстрацию и тест-драйв современной техники для активного отдыха, консультации от инструкторов мотошколы Мосгортранса, встречу со специалистами Пожарно-спасательного центра, УГИБДД, ЦОДД и МЧС, а также беседы с экспертами и блогерами, детскую зону и интерактивные шоу.

Кроме того, на стенде Московского транспорта пройдет розыгрыш нового мотоцикла, сувениров и пробные занятия от мотошколы Мосгортранса.

Информация о билетах и программа мероприятия доступны на сайте проекта.

"Инструкторы школы Мосгортранса проведут для посетителей пробные занятия на уличной площадке и дадут советы по безопасной езде. Также все желающие смогут сразу записаться на обучение на категорию "А". Подобные мероприятия – отличная возможность обменяться мнениями и подготовиться к мотосезону", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр призвал открывать мотосезон, когда температура на улице будет держаться на уровне плюс 10 градусов днем и ночью. По его словам, несмотря на то что в столице установилась довольно теплая солнечная погода, асфальт еще не успел прогреться. Хайцеэр подчеркнул, что опасность грозит даже опытным мотоциклистами.

Многие столичные мотоциклисты уже выехали на дороги

