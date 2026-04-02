Как Москва помогает снимать патриотические фильмы на улицах города

В прошлом году в Московскую кинокомиссию поступило более 3 800 заявок на проведение съемок в столице. Среди воплощенных проектов – свыше 20 картин. О работе кинокомиссии на примере 5 ярких проектов последних лет рассказала "Культура Москвы", передал портал мэра и правительства столицы.

Кино как городская инфраструктура

Московская кинокомиссия, появившаяся в 2018 году по поручению мэра столицы, сегодня является частью полноценного кластера, который включает кинопарк "Москино", кинозавод и цифровую платформу для приема заявок. Система функционирует слаженно: производители подают заявки онлайн, кинокомиссия берет на себя согласование с городскими структурами, а съемочный процесс разворачивается без конфликта с ритмом мегаполиса.

Московская кинокомиссия "Москино" за 7 лет работы помогла организовать около 10 тысяч съемок на городских площадках. Благодаря ее усилиям было создано более 2,6 тысячи проектов разного масштаба. С сентября 2023 года прием заявок полностью переведен на киноплатформу "Москино" – таким образом, и режиссеру студенческой короткометражки, и продюсеру многосерийного блокбастера открыт один и тот же вход с одинаково работающими процедурами согласования.

Однако цифровая платформа "Москино" пошла дальше – сегодня она объединяет в одном окне выбор и бронирование около 700 площадок, а также предоставляет доступ к базе реквизита, насчитывающей 60 тысяч наименований.

Вместе с тем город выстроил и финансовую систему поддержки. С 2020 года правительство столицы вручает гранты кинопроизводителям, чьи картины формируют узнаваемый образ города. Все это делает Москву настоящей кинематографической столицей – идейным вдохновителем, создателем и фактически главной "звездой" проектов.

Гендиректор АНО "Москино" Георгий Прокопов отметил, что Московский кинокластер создает все необходимые условия для реализации кинопроектов. Речь идет и о создании съемочной инфраструктуры в кинопарке "Москино" и на кинозаводе, и о развитии специальных сервисов, таких как согласование и организация съемок на улично-дорожной сети.

"Кроме того, правительство Москвы поддерживает кинопроизводителей грантами. В частности, в прошлом году стали доступны меры поддержки создателей детского контента и проектов, продвигающих традиционные духовно-нравственные ценности страны", – добавил он.

Совместно с организационным сопровождением кинокомиссия предоставляет скаутинг и подбор локаций, оформляет разрешения на съемки на улицах и дорогах, открывает доступ к объектам инфраструктуры и сопровождает как статичные, так и динамичные сцены, включая сцены с трюками, транспортом и массовкой.

Уточнялось, что вся эта работа ведется без ущерба для ритма города, при максимальной координации со всеми службами Москвы, чтобы съемки фильма были комфортными не только для их создателей, но и для жителей столицы.

"Империя"

Флагманским проектом 2025 года среди исторических картин стал сериал "Империя" – многосерийная эпопея, созданная по заказу Первого канала. Этот проект представляет собой масштабный портрет страны в ее историческом развитии, иллюстрируя политику, быт, экономику, транспортные особенности и культуру Российской империи. Девятая и десятая части – "Империя: Александр III" и "Империя: Николай II" – снимались на территории кинопарка "Москино".

Для съемок применялись 3 натурные площадки: "Центр Москвы", "Витебский вокзал" и "Дальневосточный город". Вестибюль железнодорожного вокзала с темной кирпичной кладкой переместили в Саратов – там по сюжету Петр Столыпин произносит речь, предостерегая общество от бунтов. Зал с кассами был превращен в здание суда. Площадка "Дальневосточный город" приняла сцену с ярмаркой и народными гуляниями эпохи Александра III.

Однако самыми сложными стали финальные сцены сериала, снятые в декорации "Дальневосточный город". Речь идет о кабинете Николая II в губернаторском доме в Могилеве, чаепитии Романовых в Тобольске, где царь в последний раз фотографирует свою семью, и сцене выхода на расстрел.

В пресс-службе кинокомпании рассказали, что создававшей сериал, эти съемки стали самым ярким моментом в кинопарке. Сцены были сложными как в эмоциональном плане, так и с точки зрения кинопроизводства. Непростым стало и визуальное решение эпизода выхода на расстрел, было сделано много дублей. Доработать этот эпизод на монтаже было бы невозможно – снять все требовалось с одного кадра.

"В списках не значился"

Картина "В списках не значился", ставшая одной из самых обсуждаемых в 2025 году, представляет собой экранизацию повести Бориса Васильева о лейтенанте Николае Плужникове, который в первые часы войны оказался в Брестской крепости.

Премьерный показ фильма, приуроченный к 80-летию Победы, прошел 1 мая 2025 года. В главных ролях снялись Владимир Машков (он же выступил продюсером картины), Владислав Миллер, Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте, а также молодые артисты Московского театра Олега Табакова.

Ключевым производственным решением стало возведение на территории кинопарка "Москино" натурной декорации площадью 42 тысячи квадратных метров – точного воспроизведения основного треугольника Брестской крепости, включающего костел Святого Казимира, казармы 333-го стрелкового полка и Тереспольские ворота. Декорация была построена всего за 2 месяца на прочных металлических каркасах с усиленными стенами и перекрытиями. Для съемок на площадку доставили 150 тонн кирпичей.

Режиссер Сергей Коротаев рассказал, что при обсуждении мест для съемок творческая группа перебрала множество вариантов, но в итоге пришла к выводу: необходимо построить уникальную площадку, которая бы детально воспроизводила цитадель Брестской крепости.

Он отметил, что съемки проходили и в исторических местах, однако там сейчас находится музей, и возможности снять так, как это удалось сделать в кинопарке "Москино", не было. Режиссер подчеркнул, что значительная часть того, что было сделано в этом проекте, – это настоящие взрывы и подлинные разрушения.

Художники-постановщики, опираясь на редкие фотографии 1941 года, сделанные немецкими солдатами, воссоздали интерьер собора Святого Казимира, который до войны служил армейским клубом. Параллельно съемочная группа работала в Московской области, а также в Белоруссии.

В свою очередь, художник-постановщик Эдуард Галкин добавил, что в кинопарке применяется основательный подход к строительству натурных декораций – раньше их возводили совсем иначе. Ему нравится, что зрители будущих фильмов могут приехать в кинопарк и увидеть "изнанку" кино. По его словам, это повышает интерес к работе кинематографистов, поскольку зритель, знакомясь с производственной "кухней", открывает для себя что-то новое и лучше понимает процесс создания фильмов.

"Балтийское море"

События фильма "Балтийское море", созданного для телеканала "Россия", происходят в 1944 году. В водах Балтийского моря советский морской охотник потопил немецкую подводную лодку U-250, на борту которой находились три новейшие акустические торпеды Т-5 ("Цаункениг"), способные кардинально изменить баланс сил в Атлантике. Группа немецких диверсантов разворачивает в Ленинграде и Кронштадте тайную операцию по уничтожению трофейного оружия. Советским разведчикам предстоит и обезвредить врагов, и найти предателя в собственных рядах.

Съемочный процесс стартовал в городской среде – в старинном особняке на Покровском бульваре, в доме Телешова, возраст которого превышает 200 лет. Несколько сцен также были сняты в декорациях кинопарка – на площадках "Москва 1940-х", "Центр Москвы" и "Шахты".

"Порода"

Для сериала "Порода", продюсированием которого занимался Сергей Жигунов, на площадке "Юзовка" площадью около 20 тысяч квадратных метров потребовалось воссоздать 32 постройки Донецка рубежа XIX–XX веков. Там появились улицы с деревянными домами, колодцами, дореволюционными постройками, библиотекой, больницей, трактиром и магазинами.

На фасадах зданий размещены характерные для той эпохи вывески, у домов установлены телеги и торговые лавки, а дороги освещаются фонарями того времени. По соседству, на площадке "Шахты", были построены лифтовые шахты, конюшня и раздевалки для рабочих.

Жигунов рассказал, что шахты 1950-х годов удалось найти в городе Каменске-Шахтинском, где также проходили съемки, однако дореволюционные шахты пришлось возводить искусственно. По словам продюсера, созданные декорации очень помогли при съемках сцен с обрушениями и обвалами.

"В Каменске-Шахтинском никто не решился бы спустить на лифте актера на глубину 900 метров, чтобы завалить углем. А здесь мы прекрасно справились. У нас технологичные люки, в наши шахты мы завезли антрацит, на актеров валится черный пенопласт, идет пыль – все выглядит очень натурально", – добавил он.

"1812. Охота на императора"

Фильм посвящен спасению Кремля в период войны с Наполеоном. Для этой картины в кинопарке специально достроили натурную площадку "Соборная площадь", воспроизводящую облик соборов Московского Кремля. Там были сняты несколько кульминационных сцен: как французы в 1812 году по приказу Наполеона заминировали Кремль при отступлении и как его затем спасали от уничтожения.

Режиссер Алексей Пиманов поделился воспоминаниями, что съемки в кинопарке запомнились очень большим количеством трюков и огромным объемом работы с каскадерами, пиротехниками и актерами массовых сцен. В одной из них было задействовано 300 человек массовки: всех их нужно было одеть и объяснить, что делать.

Более чем в 20 патриотических проектах, снятых в 2025 году, представлены разные эпохи, разные киностудии и разные истории. Это и династия Романовых, и Брестская крепость, и осажденный Ленинград, и дореволюционный Донецк, и Отечественная война 1812 года, и события последнего десятилетия.

Это стало возможным благодаря режиссерам, а также выстроенной городом среде, в которой вести этот рассказ удобно. Площадки, инфраструктура, система согласований и гранты позволяют зрителям увидеть на экране историю, которую при других условиях снять было бы просто невозможно.

Ранее сообщалось, что 4 и 5 апреля в кинопарке "Москино" пройдут тематические мероприятия для гостей. В частности, в эти дни с 12:00 до 18:30 каждый час можно будет участвовать в иммерсивном квесте по мотивам произведения Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города".