В УЕФА выступили с угрозами лишить Италию права на проведение Евро-2032

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин пригрозил Италии лишением права на проведение Евро-2032, сообщает RT со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Чеферин заявил, что политическим лидерам Италии стоит задаться вопросом, почему в стране "одна из худших футбольных инфраструктур в Европе". Он также подчеркнул, что Евро-2032 запланирован и состоится, однако, если инфраструктура будет готова, в ином случае турнир пройдет не в Италии.

Отмечается, что страну могут лишить права организации чемпионата из-за проблем со стадионами. При этом заявка Италии и Турции на проведение европейского первенства была единственной.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что РФС находится в ожидании допуска команд из России к международным соревнованиям в 2026 году.

Он отметил значительный прогресс в решении этого вопроса в конце 2025 года, сославшись на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) международным спортивным федерациям, направленную на возвращение российского спорта к международным официальным соревнованиям.

