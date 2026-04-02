Магнитная буря из-за корональной дыры началась на Земле

На Земле началась магнитная буря среднего уровня, вызванная воздействием потока быстрого солнечного ветра, сформированного корональной дырой, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным лаборатории, общая продолжительность геомагнитных возмущений составит около трех суток.

Уточняется, что в ночь с пятницы на субботу, с 3 на 4 апреля, возможно усиление бури вследствие приближения к планете слабого выброса солнечной массы.

Ранее на Солнце произошла вспышка высочайшего класса мощности Х1.5. Ее зарегистрировали в 06:19 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4405 (S25E45). Продолжительность составила 49 минут.