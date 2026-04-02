Эксперты ДИТ Москвы назвали главные тренды рынка труда в ИКТ-сфере

Рынок труда в сфере информационно-коммуникационных технологий в Москве переходит к этапу зрелости, который характеризуется снижением массового найма и ростом конкуренции за квалифицированных специалистов. Об этом говорится в ежегодном исследовании столичного Департамента информационных технологий (ДИТ) по итогам 2025 года.

"Эта трансформация усиливается влиянием искусственного интеллекта, который, вопреки опасениям многих специалистов, не отнимает рабочие места, а меняет сам характер деятельности. Конкуренция за кадры сместилась с количества на их качество", – рассказала начальник аналитического управления столичного ДИТ Мариам Аревадзе.

Согласно результатам исследования, среди наиболее востребованных направлений остаются разработка, аналитика данных, системное администрирование, управление проектами и техническая поддержка. При этом около пятой части вакансий приходится на программистов и разработчиков, хотя в этом сегменте фиксируется сокращение числа предложений.

Наибольшим спросом пользуются специалисты с опытом от 3 до 6 лет, а также сотрудники с более чем шестилетней практикой. На рынке особенно востребованы разработчики 1С, Python и C++, а также фронтенд- и бэкенд-специалисты. Отдельно отмечается рост интереса к отечественному технологическому стеку и увеличение зарплатных предложений для Linux-разработчиков.

ИИ-компетенции входят в число ключевых требований работодателей. Они востребованы как у разработчиков моделей, так и у специалистов, использующих нейросети для повышения эффективности работы. Такие навыки уже входят в топ-5 требований в вакансиях разработчиков, аналитиков и менеджеров проектов.

В структуре рынка также сохраняется высокая доля вакансий в ИКТ- и финансовом секторе, которые формируют около двух третей всего спроса на специалистов.

