ТАСС: Европа установила абсолютный рекорд импорта СПГ в марте

Европа в марте установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) из-за затянувшегося отопительного сезона и трудностей на рынке на фоне ближневосточного конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

По итогам предыдущего месяца потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза составили около 13,7 миллиарда кубометров. Это на 15% выше, чем в феврале, и на 8% больше, чем в марте 2025 года. Прошлый максимум поставок был в мае 2025-го – 12,85 миллиарда кубометров.

По результатам первого квартала этого года поступления газа с терминалов в газотранспортную систему ЕС остаются на рекордном уровне и превышают 38 миллиардов кубометров – на 13% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 30 марта свидетельствуют, что поставки СПГ в период с января по март занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой – 33,4%. На втором месте (28,3%) – отбор из подземных газовых хранилищ, на третьем (25,5%) – поставки из Северного моря, на четвертом (6,3%) – поставки газа из Северной Африки.

"Это превышает показатели поставок с востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (4,3%). Поставки газа из Азербайджана составили 2,2%", – добавили журналисты.

Ранее Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном рассказал, что цены на газ в Европе зашкаливают и доходят до 600 долларов за тысячу кубометров. В то же время Россия продает газ Армении за 177,5 доллара, это "большая разница", подчеркнул президент РФ.