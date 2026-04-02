ТАСС: Европа установила абсолютный рекорд импорта СПГ в марте

02 апреля, 13:02

Европа установила абсолютный рекорд импорта СПГ в марте

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Европа в марте установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) из-за затянувшегося отопительного сезона и трудностей на рынке на фоне ближневосточного конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

По итогам предыдущего месяца потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза составили около 13,7 миллиарда кубометров. Это на 15% выше, чем в феврале, и на 8% больше, чем в марте 2025 года. Прошлый максимум поставок был в мае 2025-го – 12,85 миллиарда кубометров.

По результатам первого квартала этого года поступления газа с терминалов в газотранспортную систему ЕС остаются на рекордном уровне и превышают 38 миллиардов кубометров – на 13% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 30 марта свидетельствуют, что поставки СПГ в период с января по март занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой – 33,4%. На втором месте (28,3%) – отбор из подземных газовых хранилищ, на третьем (25,5%) – поставки из Северного моря, на четвертом (6,3%) – поставки газа из Северной Африки.

"Это превышает показатели поставок с востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (4,3%). Поставки газа из Азербайджана составили 2,2%", – добавили журналисты.

Ранее Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном рассказал, что цены на газ в Европе зашкаливают и доходят до 600 долларов за тысячу кубометров. В то же время Россия продает газ Армении за 177,5 доллара, это "большая разница", подчеркнул президент РФ.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

