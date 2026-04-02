02 апреля, 12:41Спорт
Российских юниоров-триатлонистов допустили к соревнованиям с флагом и гимном
Фото: Getty Images for IRONMAN/Photo by Jasmin Walter
Исполнительный совет Международного союза триатлона (World Triathlon) допустил российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном, сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в MAX.
Решение вступает в силу немедленно. Таким образом, уже в апреле россияне смогут принять участие в турнирах World Triathlon в Испании и Узбекистане.
Дегтярев поздравил Федерацию триатлона РФ, спортсменов и болельщиков, отметив, что это стало очередным позитивным решением в пользу России.
Ранее Европейская федерация водных видов спорта тоже разрешила российским атлетам участвовать в юношеских и молодежных соревнованиях с флагом и гимном. Подчеркивалось, что это решение касается как индивидуальных, так и командных турниров.