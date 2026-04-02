02 апреля, 12:41

Спорт

Российских юниоров-триатлонистов допустили к соревнованиям с флагом и гимном

Фото: Getty Images for IRONMAN/Photo by Jasmin Walter

Исполнительный совет Международного союза триатлона (World Triathlon) допустил российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном, сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в MAX.

Решение вступает в силу немедленно. Таким образом, уже в апреле россияне смогут принять участие в турнирах World Triathlon в Испании и Узбекистане.

Дегтярев поздравил Федерацию триатлона РФ, спортсменов и болельщиков, отметив, что это стало очередным позитивным решением в пользу России.

Ранее Европейская федерация водных видов спорта тоже разрешила российским атлетам участвовать в юношеских и молодежных соревнованиях с флагом и гимном. Подчеркивалось, что это решение касается как индивидуальных, так и командных турниров.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

