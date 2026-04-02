Российских юниоров-триатлонистов допустили к соревнованиям с флагом и гимном

Фото: Getty Images for IRONMAN/Photo by Jasmin Walter

Исполнительный совет Международного союза триатлона (World Triathlon) допустил российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном, сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в MAX.

Решение вступает в силу немедленно. Таким образом, уже в апреле россияне смогут принять участие в турнирах World Triathlon в Испании и Узбекистане.

Дегтярев поздравил Федерацию триатлона РФ, спортсменов и болельщиков, отметив, что это стало очередным позитивным решением в пользу России.

Ранее Европейская федерация водных видов спорта тоже разрешила российским атлетам участвовать в юношеских и молодежных соревнованиях с флагом и гимном. Подчеркивалось, что это решение касается как индивидуальных, так и командных турниров.

