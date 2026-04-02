Актера и режиссера Сергея Быстрицкого похоронят в Химках

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Актера, режиссера и члена Союза кинематографистов России Сергея Быстрицкого, известного также по озвучиванию зарубежных фильмов, похоронят на кладбище в районе Химок. Об этом ТАСС сообщила его вдова Татьяна Быстрицкая.

Прощание с артистом состоится 3 апреля в первой половине дня в храме Петра и Павла в Лефортове.

О смерти Быстрицкого стало известно 1 апреля. Ему было 62 года. По словам его супруги, причиной смерти послужило онкологическое заболевание.

Быстрицкий окончил актерский факультет ВГИКа в 1986 году (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В кино он дебютировал еще в 1979 году, исполнив одну из главных ролей в фильме "Неоконченный урок", и впоследствии снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, включая "Каменская. Шестерки умирают первыми", "Ундина 2. На гребне волны", "Апостол" и другие проекты.

В 2006 году он дебютировал как режиссер-постановщик с телефильмом "Смерть по завещанию", позднее работал над сериалами и телевизионными картинами "Осенний детектив", "Белая ворона", "Отражение", "Непутевая невестка" и другие.

Широкую известность Быстрицкий также получил как актер дубляжа. Его голосом в российском прокате говорили герои Мэтта Дэймона, Тома Круза, Марка Уолберга и других голливудских актеров.