Врачи в Москве спасли женщину с опухолью размером с баскетбольный мяч

Фото: MAX/"Московская медицина"

Врачи ГКБ имени Ф.И. Иноземцева спасли 31-летнюю женщину с опухолью размером с баскетбольный мяч, сообщила пресс-служба Депздрава.

Женщина поступила в медучреждение с доброкачественным новообразованием яичника 35×35 сантиметров. Опухоль привела к развитию илеофеморального тромбоза протяженностью 25 сантиметров – состояния, которое создавало прямую угрозу для жизни пациентки.

Учитывая риски, специалисты больницы разработали двухэтапную тактику лечения. Как рассказали в медучреждении, на первом этапе в рентгенхирургической операционной сосудистые хирурги установили женщине временный кава-фильтр – специальное устройство, предотвращающее попадание тромба в легочную артерию. Это решение стало ключевым: оно позволило гинекологам безопасно приступить ко второму этапу – удалению опухоли.

Во время второго этапа хирурги полностью извлекли новообразование, сумев избежать осложнений. Также удалось сохранить левый яичник и матку, а значит – репродуктивную функцию пациентки и ее возможность в будущем стать матерью.

Через несколько дней после операции женщина была выписана домой под амбулаторное наблюдение. После восстановления ей предстоит плановая операция по удалению временного кава-фильтра.

