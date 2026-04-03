03 апреля, 10:58

Врачи в Москве спасли женщину с опухолью размером с баскетбольный мяч

Фото: MAX/"Московская медицина"

Врачи ГКБ имени Ф.И. Иноземцева спасли 31-летнюю женщину с опухолью размером с баскетбольный мяч, сообщила пресс-служба Депздрава.

Женщина поступила в медучреждение с доброкачественным новообразованием яичника 35×35 сантиметров. Опухоль привела к развитию илеофеморального тромбоза протяженностью 25 сантиметров – состояния, которое создавало прямую угрозу для жизни пациентки.

Учитывая риски, специалисты больницы разработали двухэтапную тактику лечения. Как рассказали в медучреждении, на первом этапе в рентгенхирургической операционной сосудистые хирурги установили женщине временный кава-фильтр – специальное устройство, предотвращающее попадание тромба в легочную артерию. Это решение стало ключевым: оно позволило гинекологам безопасно приступить ко второму этапу – удалению опухоли.

Во время второго этапа хирурги полностью извлекли новообразование, сумев избежать осложнений. Также удалось сохранить левый яичник и матку, а значит – репродуктивную функцию пациентки и ее возможность в будущем стать матерью.

Через несколько дней после операции женщина была выписана домой под амбулаторное наблюдение. После восстановления ей предстоит плановая операция по удалению временного кава-фильтра.

Ранее в столице провели уникальную операцию на сердце. 65-летняя женщина поступила в медучреждение после того, как у нее перестал работать один из электродов в кардиостимуляторе, ей требовалась установка нового прибора.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

