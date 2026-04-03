Японский зоопарк не сможет направить невесту для манула Тимофея в Москву

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Зооботанический парк Хигасияма города Нагоя в Японии не сможет направить невесту для манула Тимофея в Москву, рассказал РИА Новости представитель зоопарка.

Он объяснил, что кошки, которые есть в японском зоопарке, уже арендованы. Кроме того, одна из манулов по имени Хани уже "очень пожилая".

"До такой степени пожилая, что, скорее всего, нет надежды даже на еще одно потомство от нее. Таким образом, остается только одна кошка", – подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, сейчас в Хигасияме создается новый объект для манулов, поэтому эти животные нужны самому зоопарку. В прошлом году в нем родились 3 кота, однако они появились на свет от арендованных особей, поэтому их придется вернуть. В связи с этими обстоятельствами зоопарк в Японии сам находится в поисках новых манулов.

Нехватка этих животных типична для зоопарков страны, так как популярность манулов растет, а особей мало. Сейчас они живут в 7 зоопарках, однако только в зоопарке Хигасияма здоровых кошек больше числа котов. Это единственный зоопарк в Японии, который мог хотя бы арифметически потенциально породниться с Московским зоопарком.

Ранее стало известно, что Тимофей не сможет найти себе невесту из зоосада SpaycificZoo на северо-западе Франции. Как объяснили представители парка, все живущие там самки являются носителями кошачьего герпеса и не должны контактировать с другими представителями вида.

Однако в Московском зоопарке сообщили, что продолжают поиск партнерши для манула. По данным зоопарка, работа ведется в рамках природоохранных программ совместно с Союзом зоопарков и аквариумов России и Евроазиатской ассоциацией зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). В первую очередь рассматриваются зоопарки стран Азии, где манулы обитают в дикой природе.

