В Московском зоопарке рассказали об утреннем ритуале манула Тимофея

Каждое утро манула Тимофея из Московского зоопарка начинается с важнейшего ритуала – обхода своей территории. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

В частности, хищник внимательно проверяет нахождение камней, бревен, пней и кустов на своих местах, а также особое внимание уделяет полкам, укромным уголкам и отсутствию чужих запахов.

"Пока кот не совершит свой важный утренний обход территории – день не наступит. Только после дозора можно расслабиться и сделать вид, что ты просто пушистое ленивое облачко", – добавили в пресс-службе.

В настоящее время Тимофей вступил в активную фазу разжировки в рамках подготовки к летнему сезону. Зимняя зажировка хищника завершилась в декабре прошлого года, когда манул достиг массы 6,5 килограмма.

Сейчас его вес составляет около 5,6 килограмма. Ожидается, что в апреле он скинет еще полкилограмма, а к середине лета показатели установятся на минимальных значениях. После этого вновь начнется подготовка к холодному периоду.

