31 марта, 15:27

В Московском зоопарке рассказали об утреннем ритуале манула Тимофея

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Каждое утро манула Тимофея из Московского зоопарка начинается с важнейшего ритуала – обхода своей территории. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

В частности, хищник внимательно проверяет нахождение камней, бревен, пней и кустов на своих местах, а также особое внимание уделяет полкам, укромным уголкам и отсутствию чужих запахов.

"Пока кот не совершит свой важный утренний обход территории – день не наступит. Только после дозора можно расслабиться и сделать вид, что ты просто пушистое ленивое облачко", – добавили в пресс-службе.

В настоящее время Тимофей вступил в активную фазу разжировки в рамках подготовки к летнему сезону. Зимняя зажировка хищника завершилась в декабре прошлого года, когда манул достиг массы 6,5 килограмма.

Сейчас его вес составляет около 5,6 килограмма. Ожидается, что в апреле он скинет еще полкилограмма, а к середине лета показатели установятся на минимальных значениях. После этого вновь начнется подготовка к холодному периоду.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

