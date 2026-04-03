Дорожную разметку начали обновлять в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) начали обновлять дорожную разметку в городе, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Решение о старте соответствующих работ было принято в связи с установлением устойчивых положительных температур. Мероприятия планируется проводить ночью для минимизации неудобства для водителей. Тем не менее движение будет частично ограничено.

Как подчеркнул вице-мэр, при нанесении разметки предпочтение отдается долговечным пластичным материалам, таким как холодный двухкомпонентный пластик и термопластик.

Первый применяется для элементов сложной конфигурации и обозначения парковок, а второй – продольных разделительных линий и поперечных полос.

"В первую очередь обновим дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортных объектов, парков, театров и кинотеатров", – уточнил Бирюков.

В частности, рабочие разметят стрелы направления движения, наземные пешеходные переходы, остановки городского транспорта, а также нанесут знаки "Осторожно, дети" и "вафельницы". После этого обновление затронет линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии и дублирующие дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что в текущем году вафельную разметку установят более чем на 20 сложных перекрестках Москвы, на которых в часы пик формируется наибольшая загрузка. Работы проведут в рамках предложенных проектов ЦОДД, направленных на улучшение транспортной ситуации на проблемных участках мегаполиса.

Подобная разметка служит визуальным сигналом для водителей. Например, если за перекрестком образовался затор, авто запрещается выезжать на эту разметку. Нарушение этого правила приводит к блокировке движения и созданию "запирающего эффекта" для других направлений.