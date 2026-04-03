Volga запустит продажи нового седана бизнес-класса летом 2026 года

Volga запустит продажи нового седана бизнес-класса модели C50 летом 2026 года, сообщил автопроизводитель в официальном телеграм-канале.

Уточняется, что более подробная информация о комплектациях и ценах на авто будет опубликована ближе к старту продаж.

В мартье текущего года на российском авторынке появились 9 новых моделей машин. В их числе – 6 легковушек, 2 автобуса и грузовик.

В частности, среди легковых моделей оказались белорусский Belgee X50+, китайский Changan CS35 Max, американский электромобиль Lucid Gravity и 3 авто от новых отечественных брендов: Tenet T9, Jeland J8 и Volga K50.

До этого для продажи на российском рынке стал доступен автомобиль Lada Vesta Sport нового поколения. Первые партии машин уже поступили в дилерские центры. Их розничные цены начинаются от 2 352 000 рублей за версию в кузове седан.