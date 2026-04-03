Сбой произошел в работе Сбербанка, следует из данных портала Downdetector.

Согласно информации, актуальной на 10:26 по московскому времени, количество жалоб составило 242. Большая часть сообщений поступила из Омской, Рязанской и Самарской областей. Также на неполадки указали жители Ленинградского региона и Москвы.

Из них 66% клиентов заявили о проблемах в работе мобильного приложения, 12% пожаловались на неполадки в личном кабинете, а 8% – на общий сбой. Еще 7% пользователей столкнулись с проблемами в сервисе и 5% – со сбоем сайта.

Ранее сбой произошел в работе мессенджера МАХ. Больше всего обращений поступило из Москвы и Московской области, а также Самарской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. Пользователи жаловались на невозможность загрузить интерфейс, отправить сообщения и медиафайлы, а также на полный отказ в работе приложения.